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Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де загроза ударів

П'ятниця 13 грудня 2024 21:40
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Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де загроза ударів Ілюстративне фото: українські захисники збивають російські дрони (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти ввечері 13 грудня знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряну тривогу оголосили вже у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Згідно з даними Повітряних сил, зараз дрони фіксують:

  • декілька груп у Чернігівській області у південно-західному напрямку;
  • декілька груп з Сумської області на Полтавську;
  • декілька груп у Полтавській області у південно-західному напрямку;
  • з Дніпропетровської області на Кіровоградську;
  • декілька груп на сході Харківської області, курс західний;
  • на межі Черкаської та Полтавської областей;
  • на сході Кіровоградської області у південно-західному напрямку.

Оновлено 22:21

  • група БПЛА у Київській області (Бориспільський район);
  • ударний БПЛА з Чернігівської області курсом на Броварський район Київської області.

Карта повітряних тривог станом на 22:25

Росіяни запустили по Україні &quot;Шахеди&quot;: де загроза ударів

Обстріл України 13 грудня

Вранці 13 грудня Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Під ударом була енергетика. За даними Повітряних сил, терористи застосували 94 ракети та 193 дрони.

Силам ППО загалом вдалося знищити 81 ракету та 80 ударних дронів типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

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