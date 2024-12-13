Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де загроза ударів

Російські окупанти ввечері 13 грудня знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряну тривогу оголосили вже у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Згідно з даними Повітряних сил, зараз дрони фіксують:

Обстріл України 13 грудня

Вранці 13 грудня Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Під ударом була енергетика. За даними Повітряних сил, терористи застосували 94 ракети та 193 дрони.

Силам ППО загалом вдалося знищити 81 ракету та 80 ударних дронів типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.