В Киеве объявлена воздушная тревога: предупреждают об угрозе дронов

Российская армия вечером 13 декабря снова запустили по территории Украины дроны-камикадзе "Шахед". Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, вражеский дрон движется из Черниговской области курсом на Броварской район Киевской области.

Сирена об угрозе воздушных атак зазвучала в Киеве в пятницу, в 22:25.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Обстрел Украины 13 декабря

Стоит напомнить, что сегодня утром Российская Федерация снова нанесла масштабную атаку Украине. Традиционно, под ударом россиян была энергетическая инфраструктура. По данным Воздушных сил, террористы применили 94 ракеты и 193 дрона.