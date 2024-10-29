У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу "Шахедів"

Нічна повітряна атака

Ввечері у понеділок, 28 жовтня, російський агресор вкотре запустив у напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголосили повітряну тривогу.

Близько 1:45 стало відомо про роботу сил ППО в Київській області.

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