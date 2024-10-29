У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу "Шахедів"

У Києві оголошено повітряну тривогу через наближення до міста ударних дронів "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та КМВА.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
Моніторингові пабліки повідомляють про наближення ворожих БпЛА з боку Василькова, Глевахи та Боярки.
Ввечері у понеділок, 28 жовтня, російський агресор вкотре запустив у напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголосили повітряну тривогу.
Близько 1:45 стало відомо про роботу сил ППО в Київській області.
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