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У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу "Шахедів"

Фото: до столиці наближаються російські БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві оголошено повітряну тривогу через наближення до міста ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та КМВА.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Моніторингові пабліки повідомляють про наближення ворожих БпЛА з боку Василькова, Глевахи та Боярки.

Нічна повітряна атака

Ввечері у понеділок, 28 жовтня, російський агресор вкотре запустив у напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголосили повітряну тривогу.

Близько 1:45 стало відомо про роботу сил ППО в Київській області.

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