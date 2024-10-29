В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов"

Ночная воздушная атака

Вечером в понедельник, 28 октября, российский агрессор в очередной раз запустил в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявили воздушную тревогу.

Около 1:45 стало известно о работе сил ПВО в Киевской области.

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