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В Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов", работает ПВО

Киев, Вторник 10 сентября 2024 04:11
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В Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов", работает ПВО Фото: в Киеве объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударными дронами типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА, начальника КГВА Сергея Попко и Воздушные силы ВСУ.

Жителей столицы просят срочно проследовать в укрытия гражданской защиты и находиться там до отбоя воздушной тревоги.

На подступах к Киеву работает ПВО. Военные сообщают о движении вражеского беспилотника в пригороде города Буча.

Мониторинговые паблики сообщают о движении БпЛА из Ирпеня в направлении Фастова.

Также сообщается о движении дрона в Фастовском районе по направлению к Житомирской области.

По состоянию на 4:21 карта воздушных тревог Украины выглядит так:

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки &quot;Шахедов&quot;, работает ПВО

Ночная атака беспилотников

Вечером в понедельник, 9 сентября, россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 03.48, в небе над Украиной зафиксированы до 10 групп "Шахедов". Большинство дронов передвигаются в Полтавской и Черкасской областях.

В частности, около 4:00 в Черкасской области прогремели взрывы.

Добавим, что тем временем ударные беспилотники масштабно атакуют Россию.

В частности, взрывы прозвучали в Подмосковье. Также громко было в Брянской области.

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