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В Киеве объявлена воздушная тревога, работает ПВО

Киев, Пятница 15 марта 2024 02:04
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В Киеве объявлена воздушная тревога, работает ПВО Фото: в Киеве объявлена воздушная тревога, город под атакой "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БпЛА.

В городе уже прогремели взрывы. Дроны заходят на город с севера через Вышгород.

"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - написал Попко.

По состоянию на 2:16 воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях.

В Киеве объявлена воздушная тревога, работает ПВО

В 2:51 в Киеве, Киевской и Черниговской областях прозвучал отбой воздушной тревоги.

Атака "Шахедов"

Около полуночи 15 марта россияне запустили ударные дроны типа "Шахед" с территории Белгородской области.

Беспилотники двигались через Сумскую, Черниговскую и север Киевской области, где по ним работали силы ПВО.

Вечером в четверг, 14 марта, российские захватчики в очередной раз атаковали южные и центральные области ударными беспилотниками типа "Шахед".

Во время атаки один из дронов попал в жилой дом. Сначала сообщалось о трех раненных людях, их доставили в больницу.

Во время атаки один из дронов попал в жилой дом. Погиб один, ранены четыре человека.

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