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Масштабна атака БПЛА: у Києві оголошували четверту за ніч повітряну тривогу

Фото: у Києві та низці областей знову оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві вчетверте за ніч оголошували повітряну тривогу. Багато областей досі під атакою ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - зазначив о 6:48 начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Оновлено

О 7:14 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги.

Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:

 

Нічний обстріл України

Нагадаємо, ввечері у вівторок, 20 серпня, у Києві та багатьох областях оголошувалася тривога через загрозу атак балістичним озброєнням.

Згодом росіяни запустили ударні дрони в напрямку України.

Впродовж ночі повітряну тривогу у Києві тривогу оголошували три рази. Багато областей досі перебувають під атакою ворожих безпілотників.

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Війна Росії проти УкраїниДрони