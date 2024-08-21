В Киеве объявлена четвертая за ночь воздушная тревога

В Киеве и многих областях Украины объявлена четвертая за ночь воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - отметил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Ночной обстрел Украины

Напомним, вечером во вторник, 20 августа, в Киеве и многих областях объявлялась тревога из-за угрозы атак баллистическими вооружениями.

Позже россияне запустили ударные дроны в направлении Украины.

В течение ночи воздушную тревогу в Киеве тревогу объявляли три раза. Беспилотники до сих пор атакуют многие области страны.

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