У Києві оголошена повітряна тривога: яка причина

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах проінформували, що о 10:30 зафіксували ударний безпілотник над населеним пунктом Любичів, який рухався курсом на Київ.

Де оголосили тривогу

Станом на 10:30 карта повітряних тривог виглядає так: сигнал оголошено у Києві та частково в Київській області. Тривога також діє в окремих районах Чернігівської, Житомирської, Рівненської та Волинської областей.

Крім того, повітряна тривога триває у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони