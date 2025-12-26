У Києві оголошена повітряна тривога: яка причина

Сьогодні вдень, 26 грудня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування ударних безпілотників
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.
"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах проінформували, що о 10:30 зафіксували ударний безпілотник над населеним пунктом Любичів, який рухався курсом на Київ.
Станом на 10:30 карта повітряних тривог виглядає так: сигнал оголошено у Києві та частково в Київській області. Тривога також діє в окремих районах Чернігівської, Житомирської, Рівненської та Волинської областей.
Крім того, повітряна тривога триває у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.
Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони
Нагадаємо, сьогодні вночі Сили протиповітряної оборони нейтралізували 73 російські безпілотники у північних, південних та східних регіонах. Загалом армія РФ випустила по Україні 99 дронів та одну балістичну ракету.
Зокрема, росіяни атакували Миколаїв та передмістя кількома ударними дронами, попередньо типу "Молнія". Внаслідок обстрілу частина Миколаївського району залишилася без світла.
В Одесі уражений один з об'єктів інфраструктури внаслідок атаки безпілотника. Виникла пожежа. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару.