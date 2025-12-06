У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу атаки дронів

"Є загроза російських дронів, що рухаються в напрямку столиці. Кияни, прямуйте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - написав Тимур Ткаченко.

Зараз дрони фіксуються у східних, північних, південних та центральних областях України.

Мапа повітряних тривог має такий вигляд: