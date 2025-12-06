RU

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

Фото: люди в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киеве объявлена воздушная тревога - на столицу летят вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и главу КМВА Тимура Ткаченко.

"Есть угроза российских дронов, движущихся в направлении столицы. Киевляне, направляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - написал Тимур Ткаченко.

Сейчас дроны фиксируются в восточных, северных, южных и центральных областях Украины.

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

 

Атаки дронов по регионам Украины

Ранее, вечером 5 декабря, в восточных и северных областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов.

Также в Харькове вечером 5 декабря зафиксирован взрыв в Шевченковском районе в результате удара дронами.

По словам городского головы Игоря Терехова, речь идет о попадании беспилотника "Молния" по Шевченковскому району. По оперативным данным, повреждены несколько частных домов, пострадавших нет.

