У Києві одну зі станцій метро хочуть перейменувати на "Бандерівську": що відомо

Логіка міської топоніміки

Поруч зі станцією метро "Почайна" проходить проспект Степана Бандери. У багатьох європейських містах станції підземки називають за іменами вулиць, площ або визначних постатей, біля яких вони розташовані, щоб уникнути плутанини.

Назва "Бандерівська", на думку ініціаторів, логічно вписується у топонімічну систему столиці та полегшує орієнтацію для пасажирів.

Символ національної ідентичності

Степан Бандера (1909-1959) - один із ключових лідерів українського визвольного руху ХХ століття, символ боротьби за незалежність України.

"Вшанування його імені в публічному просторі розглядають як елемент формування національної свідомості та відновлення історичної пам’яті, яку тривалий час витісняла радянська топоніміка", - вважає автор петиції Сергій Шевченко.

Образ українського спротиву

У ХХ столітті Україна пережила радянські репресії, нацистську окупацію та політику асиміляції. Ім’я Бандери асоціюється зі спротивом імперським і колоніальним впливам, боротьбою за державну незалежність, збереження мови та культури, зазначається у петиції.

У сучасних умовах цей образ, на думку прихильників перейменування, набуває особливого значення.

Продовження декомунізації

Після ухвалення законів про декомунізацію у 2015-2023 роках Київ активно перейменовував вулиці, площі та об’єкти інфраструктури на честь національних героїв. Перейменування станції метро розглядають як логічне продовження цього процесу та сигнал про послідовну державну позицію у питанні історичної пам’яті.

Контекст війни з Росією

В умовах повномасштабної агресії РФ символічні назви, наголошують ініціатори, мають зміцнювати національну єдність. Бандера у цьому контексті постає не лише історичною постаттю, а й моральним символом спротиву зовнішній загрозі - як для українців, так і для міжнародної спільноти.

Петиція повинна набрати 6 тисяч підписів, щоб її розглянула міська влада (скриншот)

Щоденний освітній ефект

Назви станцій метро є частиною повсякденного міського простору. Кожен пасажир, чуючи назву "Бандерівська", мимоволі стикається з історичним і культурним маркером. Це, на думку прихильників ініціативи, ненав’язливий спосіб підтримувати історичну пам’ять і патріотичне виховання без додаткових освітніх програм.

Що в підсумку

Ініціатори перейменування вважають, що зміна назви "Почайна" на "Бандерівська":

відповідає логіці міської топоніміки;

підсилює національну ідентичність;

вшановує символ українського визвольного руху;

продовжує декомунізацію;

формує стійку культурну та історичну пам’ять у суспільстві.

Чи отримає ця пропозиція офіційний хід - залежатиме від рішень міської влади та громадського обговорення. Щоб петиції розглянули у КМДА, вона має назбирати щонайменше 6 тисяч голосів. На це є ще майже два місяці.

Чому зараз станція називається "Почайна"

Цю станцію метро відкрили у 1980 році під назвою "Петрівка". У 2017 році у рамках декомунізації на громадське обговорення винесли пропозиції нових назв, які б мали історичне обґрунтування. Тоді вирішили станцію перейменувати на честь однієї із найдавніших річок України, правої притоки Дніпра - Почайної. Вона колись протікала неподалік. Згідно з літописами, саме у ній хрестили Київську Русь.

У 2018 році Київрада підтримала пропозицію щодо перейменування "Петрівки" на історично обумовлений варіант "Почайна".

Станція метро "Почайна" носить своє ім'я з 2018 року (фото: Вікіпедія)