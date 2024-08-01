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У Києві в одному зі ставків виявили залишки ракети Х-101

Фото: у Києві в одному зі ставків виявили залишки ракети Х-101 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві водолази-сапери виявили та вилучили залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Києві водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України виявили та вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу "повітря - земля", які залишилися в одному зі ставків після попередніх ворожих обстрілів міста", - пише ДСНС. 

Фото: у Києві в одному зі ставків виявили залишки ракети Х-101 (t.me/dsns_telegram)

Усі залишки ракети були транспортовані до спеціального полігону. Пізніше їх знищать методом контрольованого підриву. 

В ДСНС додали, що у разі виявлення підозрілих предметів необхідно звернутись на номер 101 та дочекатись приїзду фахівців. 

Х-101 

Є російською крилата ракета дальнього радіусу дії, яка призначена для ураження наземних цілей. Вона розроблена для запуску з бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160, має дальність до 5500 кілометрів і оснащена сучасними системами навігації, включаючи інерціальну і супутникову.

11 липня, ввечері ворог атакував Україну 5 крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101. Також росіяни запустили 19 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 й БпЛА невстановленого типу.  Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 11 безпілотників. 

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