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В Киеве в одном из прудов обнаружили остатки ракеты Х-101

Фото: в Киеве в одном из прудов обнаружили остатки ракеты Х-101 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве водолазы-саперы обнаружили и изъяли остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

"В Киеве водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обнаружили и изъяли безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса "воздух - земля", которые остались в одном из прудов после предыдущих вражеских обстрелов города", - пишет ГСЧС. 

Фото: в Киеве в одном из прудов обнаружили остатки ракеты Х-101 (t.me/dsns_telegram)

Все остатки ракеты были транспортированы на специальный полигон. Позже их уничтожат методом контролируемого подрыва. 

В ГСЧС добавили, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо обратиться на номер 101 и дождаться приезда специалистов. 

Х-101

Является российской крылатая ракета дальнего радиуса действия, которая предназначена для поражения наземных целей. Она разработана для запуска с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, имеет дальность до 5500 километров и оснащена современными системами навигации, включая инерциальную и спутниковую.

11 июля вечером враг атаковал Украину 5 крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101. Также россияне запустили 19 ударных БПЛА типа Shahed-131/136 и БПЛА неустановленного типа. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 11 беспилотников.

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