У Києві на одній зі станцій метро сталося загоряння (відео)

Загоряння сталося на станції метро "Мінська" у Києві. Метро продовжує працювати у звичайному режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.
Зранку 6 квітня на "Мінській" сталося загоряння світильника на платформі. Пожежу оперативно ліквідували за допомогою вогнегасника.
"На місце направленні фахівці з пожежної безпеки та електропостачання для зʼясування всіх обставин інциденту", - йдеться у повідомленні.
КМДА зазначає, що станція метро "Мінська" на синій гілці підземки працює у звичайному режимі. У мережі тим часом опублікували відео інциденту.
Як повідомлялося, у Києві нещодавно скасували плату за паркування за рішенням суду.
Нагадаємо, у столиці запустили зручну оплату штрафів за проїзд без квитка - онлайн у кілька кліків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.