У Києві на одній зі станцій метро сталося загоряння (відео)

Зранку 6 квітня на "Мінській" сталося загоряння світильника на платформі. Пожежу оперативно ліквідували за допомогою вогнегасника.

"На місце направленні фахівці з пожежної безпеки та електропостачання для зʼясування всіх обставин інциденту", - йдеться у повідомленні.

КМДА зазначає, що станція метро "Мінська" на синій гілці підземки працює у звичайному режимі. У мережі тим часом опублікували відео інциденту.