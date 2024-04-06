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В Киеве на одной из станций метро произошло возгорание (видео)

Фото: в Киеве в метро произошло возгорание утром 6 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Возгорание произошло на станции метро "Минская" в Киеве. Метро продолжает работать в обычном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Утром 6 апреля на "Минской" произошло возгорание светильника на платформе. Пожар оперативно ликвидировали с помощью огнетушителя.

"На место направлены специалисты по пожарной безопасности и электроснабжению для выяснения всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.

КГГА отмечает, что станция метро "Минская" на синей ветке подземки работает в обычном режиме. В сети в это время опубликовали видео инцидента.

 

 

Как сообщалось, в Киеве недавно отменили плату за парковку по решению суда.

Напомним, в столице запустили удобную оплату штрафов за проезд без билета - онлайн в несколько кликов.

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