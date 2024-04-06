В Киеве на одной из станций метро произошло возгорание (видео)

Возгорание произошло на станции метро "Минская" в Киеве. Метро продолжает работать в обычном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
Утром 6 апреля на "Минской" произошло возгорание светильника на платформе. Пожар оперативно ликвидировали с помощью огнетушителя.
"На место направлены специалисты по пожарной безопасности и электроснабжению для выяснения всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.
КГГА отмечает, что станция метро "Минская" на синей ветке подземки работает в обычном режиме. В сети в это время опубликовали видео инцидента.
Как сообщалось, в Киеве недавно отменили плату за парковку по решению суда.
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