В Киеве на одной из станций метро произошло возгорание (видео)

Утром 6 апреля на "Минской" произошло возгорание светильника на платформе. Пожар оперативно ликвидировали с помощью огнетушителя.

"На место направлены специалисты по пожарной безопасности и электроснабжению для выяснения всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.

КГГА отмечает, что станция метро "Минская" на синей ветке подземки работает в обычном режиме. В сети в это время опубликовали видео инцидента.