У Києві на одній із вулиць стався прорив трубопроводу, пошкодження локалізували

Прориви труб у Києві

У Києві протягом останніх місяців спостерігається стійка тенденція до аварій на водогоні.

Так, 8 лютого у Голосіївському районі столиці стався прорив труби, який ускладнив рух транспорту та завдав незручностей мешканцям.

На початку травня ситуація повторилася у центрі Києва, коли аварія на трубопроводі призвела до тимчасового відключення водопостачання на декількох вулицях.

До того ж у червні у Дніпровському районі Києва стався прорив трубопроводу.

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