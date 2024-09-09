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В Киеве на одной из улиц произошел прорыв трубопровода, повреждения локализовали

Понедельник 09 сентября 2024 11:25
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В Киеве на одной из улиц произошел прорыв трубопровода, повреждения локализовали Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской произошел прорыв трубопровода, из-за чего временного ограничили движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Специалисты "Киевводоканала" локализовали повреждение трубопровода на ул. Бульварно-Кудрявской, 35. Во время проведения ремонтных работ движение транспорта временно ограничено двумя полосами в направлении Берестейского проспекта.

Из-за ремонта временно снижено давление водоснабжения в сетях Шевченковского района, но все абоненты обеспечены водой. На месте утечки обнаружено повреждение водопроводной магистрали диаметром 300 мм.

Ремонтные работы продолжаются.

Прорывы труб в Киеве

В Киеве в последние месяцы наблюдается устойчивая тенденция к авариям на водопроводе.

Так, 8 февраля в Голосеевском районе столицы произошел прорыв трубы, который осложнил движение транспорта и причинил неудобства жителям.

В начале мая ситуация повторилась в центре Киева, когда авария на трубопроводе привела к временному отключению водоснабжения на нескольких улицах.

К тому же, в июне в Днепровском районе Киева произошел прорыв трубопровода.

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