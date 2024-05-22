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У Києві очікується негода, утримуватиметься до кінця доби

Середа 22 травня 2024 16:32
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У Києві очікується негода, утримуватиметься до кінця доби Фото: у Києві очікується негода, утримуватиметься до кінця доби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 22 травня, у найближчу годину у Київській області та Києві очікується гроза, яка утримуватиметься до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Української гідрометеорологічної служби.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Київській області. У найближчу годину з утриманням до кінця дня 22 травня гроза. І рівень небезпечності, жовтий", - пише Укргідрометцентр.

У Києві очікується негода, утримуватиметься до кінця доби

Фото: у Києві очікується негода, утримуватиметься до кінця доби (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві на 23 травня

Згідно з даними Укргідрометцентру, завтра, 23 травня, на території Київської області, а також Києва очікується мінлива хмарність. Вдень місцями можливі короткочасні дощі та гроза. Температура:

  • у Київській області вночі коливатиметься від 11+ до 16+, а вдень від 23+ до 28+;
  • у Києві вночі коливатиметься від 13+ до 15+, а вдень від 26+ до 28+;

Детальніше про погоду на завтра в Україні можна прочитати за посиланням.

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