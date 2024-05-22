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Синоптик розповіла, на які "сюрпризи" погоди чекати завтра в Україні

Україна, Середа 22 травня 2024 13:59
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Синоптик розповіла, на які "сюрпризи" погоди чекати завтра в Україні Фото: якою буде погода в Україні 23 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні завтра, 23 травня, буде сонячною. Хоча в деяких регіонах не виключені дощі, подекуди навіть з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Завтра, 23 травня, в Україні переважно сонячно, лише на заході та північному сході похмариться і місцями пройдуть дощі з грозами", - розповіла вона.

Крім того, за її словами, у четвер очікується +23...+28 градусів.

"У Києві завтра закидатиме трохи хмар із заходу, але без опадів. Температура повітря становитиме +26 градусів", - додала Діденко.

Погода в Україні

Погода в Україні з початку цього робочого тижня не обходиться без дощів, звичними стали і грози. Українців просять не лякатися гучних звуків у разі грози та грому. У той же час не варто ставитись до цих явищ легковажно.

Раніше українцям розповіли, чого категорично не можна робити за перших спалахів блискавок або ударів грому. І як треба поводитися під час кульової блискавки. Докладніше - у матеріалі.

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