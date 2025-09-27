UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

В Києві на Оболонському острові підняли Green Flag: реакція Кличка

Фото: мер Києва Віталій Кличко розповів, що в Києві на Оболонському острові підняли Green Flag (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергій Новіков

Оболонський острів в Києві отримав престижну міжнародну відзнаку Green Flag Award, яка свідчить про високі стандарти управління, безпеки, доступності та екологічності. Україна вперше брала участь у цій міжнародній програмі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, на Оболонському острові підійняли перший в Україні Зелений прапор, Green Flag Award - це престижна міжнародна екологічна відзнака, яку отримав острів.

"Вона підтверджує, що улюблене місце відпочинку киян та гостей столиці відповідає високим міжнародним стандартам управління, безпеки, доступності та екологічності. Україна вперше брала участь у цій міжнародній програмі", - написав він.

Як зазначив мер Києва, онлайн-оцінювання відбулося в кінці липня цього року за участі міжнародних суддів, що забезпечило прозорість та об'єктивність процесу. Організаторами заходу виступили Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА спільно з КП "Плесо".

"Рішення про нагородження острова Green Flag Award ухвалили за підсумками ретельного тестування та перевірки відповідності наданої інформації реальному стану справ. Ця нагорода робить Оболонський острів ще більш привабливим місцем відпочинку", - зазначив Віталій Кличко.

 

 

Green Flag Award

Green Flag Award - міжнародна акредитація, заснована у 1996 році, яка встановлює стандарти якості для управління парками, природними територіями та іншими відкритими просторами.

Її адмініструє організація Keep Britain Tidy за ліцензією Департаменту з підвищення рівня життя, житлової політики та громад Великої Британії, який є структурним підрозділом британського уряду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоКиївОболоньОболонский район