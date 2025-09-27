В Києві на Оболонському острові підняли Green Flag: реакція Кличка

За його словами, на Оболонському острові підійняли перший в Україні Зелений прапор, Green Flag Award - це престижна міжнародна екологічна відзнака, яку отримав острів.

"Вона підтверджує, що улюблене місце відпочинку киян та гостей столиці відповідає високим міжнародним стандартам управління, безпеки, доступності та екологічності. Україна вперше брала участь у цій міжнародній програмі", - написав він.

Як зазначив мер Києва, онлайн-оцінювання відбулося в кінці липня цього року за участі міжнародних суддів, що забезпечило прозорість та об'єктивність процесу. Організаторами заходу виступили Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА спільно з КП "Плесо".

"Рішення про нагородження острова Green Flag Award ухвалили за підсумками ретельного тестування та перевірки відповідності наданої інформації реальному стану справ. Ця нагорода робить Оболонський острів ще більш привабливим місцем відпочинку", - зазначив Віталій Кличко.