В Киеве на Оболонском острове подняли Green Flag: реакция Кличко: реакция Кличко

По его словам, на Оболонском острове подняли первый в Украине Зеленый флаг, Green Flag Award - это престижная международная экологическая награда, которую получил остров.

"Она подтверждает, что любимое место отдыха киевлян и гостей столицы соответствует высоким международным стандартам управления, безопасности, доступности и экологичности. Украина впервые участвовала в этой международной программе", - написал он.

Как отметил мэр Киева, онлайн-оценивание состоялось в конце июля этого года при участии международных судей, что обеспечило прозрачность и объективность процесса. Организаторами мероприятия выступили Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА совместно с КП "Плесо".

"Решение о награждении острова Green Flag Award приняли по итогам тщательного тестирования и проверки соответствия предоставленной информации реальному положению дел. Эта награда делает Оболонский остров еще более привлекательным местом отдыха", - отметил Виталий Кличко.