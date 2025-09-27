RU

В Киеве на Оболонском острове подняли Green Flag: реакция Кличко: реакция Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Киеве на Оболонском острове подняли Green Flag (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

Оболонский остров в Киеве получил престижную международную награду Green Flag Award, которая свидетельствует о высоких стандартах управления, безопасности, доступности и экологичности. Украина впервые участвовала в этой международной программе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на Оболонском острове подняли первый в Украине Зеленый флаг, Green Flag Award - это престижная международная экологическая награда, которую получил остров.

"Она подтверждает, что любимое место отдыха киевлян и гостей столицы соответствует высоким международным стандартам управления, безопасности, доступности и экологичности. Украина впервые участвовала в этой международной программе", - написал он.

Как отметил мэр Киева, онлайн-оценивание состоялось в конце июля этого года при участии международных судей, что обеспечило прозрачность и объективность процесса. Организаторами мероприятия выступили Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА совместно с КП "Плесо".

"Решение о награждении острова Green Flag Award приняли по итогам тщательного тестирования и проверки соответствия предоставленной информации реальному положению дел. Эта награда делает Оболонский остров еще более привлекательным местом отдыха", - отметил Виталий Кличко.

 

 

Green Flag Award

Green Flag Award - международная аккредитация, основанная в 1996 году, которая устанавливает стандарты качества для управления парками, природными территориями и другими открытыми пространствами.

Ее администрирует организация Keep Britain Tidy по лицензии Департамента по повышению уровня жизни, жилищной политики и общин Великобритании, который является структурным подразделением британского правительства.

