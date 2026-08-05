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У Києві після обстрілу повідомляли про пожежу в 20-поверхівці

01:33 05.08.2026 Ср
2 хв
Служби нібито виїхали а місце НП
aimg Юлія Маловічко
У Києві після обстрілу повідомляли про пожежу в 20-поверхівці Фото: працівник ДСНС після обстрілу (ДСНС Києва)
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Росіяни вдарили балістикою по столиці в ніч на 5 серпня, в результаті серед постраждалих районів опинився Оболонський, де сталось загоряння у 20-поверховому будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Київської МВА.

Атака на Оболонський район

"На іншій локації в Оболонському районі виникло загоряння в 20-поверховому житловому будинку. Служби слідують", - повідомили у пресс-службі адміністрації після першої ночі.

Ще щодо Оболоні відомо про ще одне загоряння на території житлового будинку, також палали складські споруди за двома адресами.

Мер столиці Віталій Кличко своєю чергою написав про влучання на територію нежитлової забудови в Оболонскому районі, а також про влучання в офісну будівлю.

Що ще відомо

Окрім цього, серед постраждалих районів станом на 1:24 Святошинський та Деснянський райони, подекуди біди наробили уламки ракети.

Кличко також повідомив про велику пожежу в передмісті столиці, в Києво-Святошинському районі, де загорілись нежитлові приміщення.

Оновлено о 1:41

Згодом мер заеречив раніше озвучену владою інформацію про загоряння у 20-поверхівці на Оболоні.

"Інформація про загоряння в 20-поверховому житловому будинку на Оболоні не підтвердилась", - йдеться у його Telegram-каналі.

Нагадаємо, ворог вдарив у ніч на 5 серпня по Києву балістикою. Пролунали вибухи, відомо про численні пожежі.

Як відомо, Київщина також знаходиться під прицілом росіян, з-за чого з'являються новини про наслідки не тільки в столиці, а й в області.

Наприклад, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі на Київщині. Постраждала жінка.

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