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В Киеве после обстрела сообщали о пожаре в 20-этажке

01:33 05.08.2026 Ср
1 мин
Службы выехали на место ЧП
aimg Юлия Маловичко
В Киеве после обстрела сообщали о пожаре в 20-этажке Фото: работник ГСЧС после обстрела (ГСЧС Киева)
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Россияне ударили баллистикой по столице в ночь на 5 августа, в результате среди пострадавших районов оказался Оболонский, где произошло возгорание в 20-этажном доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ГВА.

Атака на Оболонский район

"На другой локации в Оболонском районе возникло возгорание в 20-этажном жилом доме. Службы следуют", - сообщили в пресс-службе администрации после часу ночи.

Еще насчеит Оболони известно еще об одном возгорании на территории жилого дома, также пылали складские сооружения по двум адресам.

Мэр столицы Виталий Кличко в свою очередь написал о попадании на территорию нежилой застройки в Оболонском районе, а также о попадании в офисное здание.

Что еще известно

Кроме этого, среди пострадавших районов по состоянию на 1:24 Святошинский и Деснянский районы, кое-где беды наделали обломки ракеты.

Кличко также сообщил о большом пожаре в пригороде столицы, в Киево-Святошинском районе, где загорелись нежилые помещения.

Напомним, враг ударил в ночь на 5 августа по Киеву баллистикой. Раздались взрывы, известно о многочисленных пожарах.

Киевщина также находится под прицелом россиян, из-за чего появляются новости о последствиях не только в столице, но и в области.

К примеру, россияне ударили по гражданской инфраструктуре на Киевщине. Пострадала женщина.

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