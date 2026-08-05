В Киеве после обстрела сообщали о пожаре в 20-этажке
Россияне ударили баллистикой по столице в ночь на 5 августа, в результате среди пострадавших районов оказался Оболонский, где произошло возгорание в 20-этажном доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ГВА.
Атака на Оболонский район
"На другой локации в Оболонском районе возникло возгорание в 20-этажном жилом доме. Службы следуют", - сообщили в пресс-службе администрации после часу ночи.
Еще насчеит Оболони известно еще об одном возгорании на территории жилого дома, также пылали складские сооружения по двум адресам.
Мэр столицы Виталий Кличко в свою очередь написал о попадании на территорию нежилой застройки в Оболонском районе, а также о попадании в офисное здание.
Что еще известно
Кроме этого, среди пострадавших районов по состоянию на 1:24 Святошинский и Деснянский районы, кое-где беды наделали обломки ракеты.
Кличко также сообщил о большом пожаре в пригороде столицы, в Киево-Святошинском районе, где загорелись нежилые помещения.
Напомним, враг ударил в ночь на 5 августа по Киеву баллистикой. Раздались взрывы, известно о многочисленных пожарах.
Киевщина также находится под прицелом россиян, из-за чего появляются новости о последствиях не только в столице, но и в области.
К примеру, россияне ударили по гражданской инфраструктуре на Киевщине. Пострадала женщина.