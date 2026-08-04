Росія ударила дронами по Київщині: травмовано жінку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

РФ атакувала Броварький район

Адміністрація області зазначила, що унаслідок чергової атаки ворожих ударних дронів у районі травмовано жінку.

"Їй надається вся необхідна медична допомога", - повідомила Київська ОВА.

Також дроновий обстріл пошкодив приватний будинок і складське приміщення.

Станом на 21.00 повітряна небезпека для Броварського триває.

"Просимо всіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях. Бережіть себе і своїх близьких", - закликали в адміністрації.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про реактивні БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.

РБК-Україна писало, що російські дрони вдруге за добу 2 серпня атакували склад онлайн-гіпермаркету ROZETKA у Броварах.

У ніч на 14 березня окупанти атакували Бровари. Внаслідок масованого обстрілу було знищено виробництво українського бренду одягу JUL та Tago.