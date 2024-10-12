У Києві обмежують рух транспорту: куди сьогодні водіям краще не їхати

У суботу, 12 жовтня, та в неділю, 13 жовтня, в Києві буде частково обмежено рух транспорту. Йдеться про локації, пов'язані з проведенням благодійного Київського марафону Незламності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу організаторів.
У суботу, 12 жовтня 2024 року, перекрити рух планують на вулиці Труханівській - з 10:30 ранку до 18:30 вечора.
Організатори заходу Run Ukraine пояснюють, що часткове обмеження руху в деяких локаціях у Києві (без повного перекриття) впроваджують задля безпеки учасників благодійного Київського марафону Незламності.
"Перекриття доріг - важлива та необхідна умова проведення будь-якого масового змагання та запорука безпеки учасників", - розповіли українцям.
У неділю, 13 жовтня, графік обмеження руху очікується таким:
Зазначається також, що на Північному мості буде обмежено рух двома смугами в напрямку з лівого на правий берег - від парку "Муромець" до з'їзду на проспект Володимира Івасюка.
Часткове обмеження руху на Північному мості (інфографіка: kyivmarathon.org)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві запустили новий маршрут автобуса.
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