У Києві обмежують рух транспорту: куди сьогодні водіям краще не їхати

Обмеження руху в суботу

У суботу, 12 жовтня 2024 року, перекрити рух планують на вулиці Труханівській - з 10:30 ранку до 18:30 вечора.

Організатори заходу Run Ukraine пояснюють, що часткове обмеження руху в деяких локаціях у Києві (без повного перекриття) впроваджують задля безпеки учасників благодійного Київського марафону Незламності.

"Перекриття доріг - важлива та необхідна умова проведення будь-якого масового змагання та запорука безпеки учасників", - розповіли українцям.

Адреси й час, де планують обмеження руху (інфографіка: kyivmarathon.org)

Обмеження руху в неділю

У неділю, 13 жовтня, графік обмеження руху очікується таким:

на вулиці Труханівській - з 08:15 до 15:30

- з 08:15 до 15:30 на Північному мості (в напрямку з житлового масиву Троєщина на Оболонь) - обмеження руху з 08:30 до 14:30

(в напрямку з житлового масиву Троєщина на Оболонь) - обмеження руху з 08:30 до 14:30 на проспекті Володимира Івасюка (від Північного мосту до будинку 2ГК2) - з 08:30 до 14:30

(від Північного мосту до будинку 2ГК2) - з 08:30 до 14:30 на Оболонській набережній - з 08:30 до 14:30

- з 08:30 до 14:30 на вулиці Прирічній (від будинку 9 до Оболонського острову) - з 08:30 до 14:30

(від будинку 9 до Оболонського острову) - з 08:30 до 14:30 у провулку між будинками на Оболонській набережній 1 і 3 - з 08:30 до 14:00

Зазначається також, що на Північному мості буде обмежено рух двома смугами в напрямку з лівого на правий берег - від парку "Муромець" до з'їзду на проспект Володимира Івасюка.

Часткове обмеження руху на Північному мості (інфографіка: kyivmarathon.org)