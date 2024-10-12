В Киеве ограничивают движение транспорта: куда сегодня водителям лучше не ехать

В субботу, 12 октября, и в воскресенье, 13 октября, в Киеве будет частично ограничено движение транспорта. Речь идет о локациях, связанных с проведением благотворительного Киевского марафона Несокрушимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организаторов.
В субботу, 12 октября 2024 года, перекрыть движение планируют на улице Трухановской - с 10:30 утра до 18:30 вечера.
Организаторы мероприятия Run Ukraine объясняют, что частичное ограничение движения в некоторых локациях в Киеве (без полного перекрытия) внедряется в целях безопасности участников благотворительного Киевского марафона Несокрушимости.
"Перекрытие дорог - важное и необходимое условие проведения любого массового соревнования и залог безопасности участников", - рассказали украинцам.
В воскресенье, 13 октября, график ограничения движения ожидается следующим:
Отмечается также, что на Северном мосту будет ограничено движение двумя полосами в направлении с левого на правый берег - от парка "Муромец" до съезда на проспект Владимира Ивасюка.
Частичное ограничение движения на Северном мосту (инфографика: kyivmarathon.org)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве запустили новый маршрут автобуса.
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