У Києві оновили систему пропуску до "Урядового кварталу": про що мова

Систему допуску до режимної зони урядового кварталу у Києві оновили. Відомо, що вона вже почала працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України .

Там звернули увагу на те, що громадяни, які не оновили свої дані в системі вчасно, можуть зіткнутися з обмеженням допуску на режимну територію "Урядовий квартал".

В Управлінні нагадали, що це рішення було ухвалене відповідно до чинного законодавства України, зокрема закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та Указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

"Просимо віднестися до цих заходів з розумінням, оскільки під час війни дотримання порядку та безпеки є вкрай важливими. УДО України робить усе можливе, щоб забезпечити максимальний рівень захисту осіб та обʼєктів, щодо яких здійснюється державна охорона. Безпека держави та наших людей залишається пріоритетом номер один", - зазначили там.

Обмеження доступу до урядового кварталу

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року доступ до урядового кварталу в Києві був обмежений з міркувань безпеки. Було вжито низку заходів, таких як встановлення блокпостів і перевірок для контролю пересування людей та транспорту.

Також був посилений режим охорони та обмеження руху, які діють для запобігання можливим терористичним загрозам або спробам диверсій. Такі заходи є частиною загальної оборонної стратегії столиці під час воєнного стану, спрямованої на захист урядових установ і забезпечення безпеки громадян.