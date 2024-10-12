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У Києві обмежують рух транспорту: куди сьогодні водіям краще не їхати

Субота 12 жовтня 2024 06:00
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У Києві обмежують рух транспорту: куди сьогодні водіям краще не їхати Рух транспорту в Києві обмежать у суботу й неділю 12-13 жовтня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У суботу, 12 жовтня, та в неділю, 13 жовтня, в Києві буде частково обмежено рух транспорту. Йдеться про локації, пов'язані з проведенням благодійного Київського марафону Незламності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу організаторів.

Обмеження руху в суботу

У суботу, 12 жовтня 2024 року, перекрити рух планують на вулиці Труханівській - з 10:30 ранку до 18:30 вечора.

Організатори заходу Run Ukraine пояснюють, що часткове обмеження руху в деяких локаціях у Києві (без повного перекриття) впроваджують задля безпеки учасників благодійного Київського марафону Незламності.

"Перекриття доріг - важлива та необхідна умова проведення будь-якого масового змагання та запорука безпеки учасників", - розповіли українцям.

У Києві обмежують рух транспорту: куди сьогодні водіям краще не їхатиАдреси й час, де планують обмеження руху (інфографіка: kyivmarathon.org)

Обмеження руху в неділю

У неділю, 13 жовтня, графік обмеження руху очікується таким:

  • на вулиці Труханівській - з 08:15 до 15:30
  • на Північному мості (в напрямку з житлового масиву Троєщина на Оболонь) - обмеження руху з 08:30 до 14:30
  • на проспекті Володимира Івасюка (від Північного мосту до будинку 2ГК2) - з 08:30 до 14:30
  • на Оболонській набережній - з 08:30 до 14:30
  • на вулиці Прирічній (від будинку 9 до Оболонського острову) - з 08:30 до 14:30
  • у провулку між будинками на Оболонській набережній 1 і 3 - з 08:30 до 14:00

Зазначається також, що на Північному мості буде обмежено рух двома смугами в напрямку з лівого на правий берег - від парку "Муромець" до з'їзду на проспект Володимира Івасюка.

У Києві обмежують рух транспорту: куди сьогодні водіям краще не їхати

Часткове обмеження руху на Північному мості (інфографіка: kyivmarathon.org)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві запустили новий маршрут автобуса.

Читайте також, що відомо про оновлену систему пропуску до "Урядового кварталу" столиці.

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Київ Благодійна організація Обмеження руху Автомобільний рух
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