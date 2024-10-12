У Києві обмежують рух транспорту: куди сьогодні водіям краще не їхати

Рух транспорту в Києві обмежать у суботу й неділю 12-13 жовтня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У суботу, 12 жовтня, та в неділю, 13 жовтня, в Києві буде частково обмежено рух транспорту. Йдеться про локації, пов'язані з проведенням благодійного Київського марафону Незламності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу організаторів.