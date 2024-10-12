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В Киеве ограничивают движение транспорта: куда сегодня водителям лучше не ехать

Суббота 12 октября 2024 06:00
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В Киеве ограничивают движение транспорта: куда сегодня водителям лучше не ехать Движение транспорта в Киеве ограничат в субботу и воскресенье 12-13 октября (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В субботу, 12 октября, и в воскресенье, 13 октября, в Киеве будет частично ограничено движение транспорта. Речь идет о локациях, связанных с проведением благотворительного Киевского марафона Несокрушимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Ограничение движения в субботу

В субботу, 12 октября 2024 года, перекрыть движение планируют на улице Трухановской - с 10:30 утра до 18:30 вечера.

Организаторы мероприятия Run Ukraine объясняют, что частичное ограничение движения в некоторых локациях в Киеве (без полного перекрытия) внедряется в целях безопасности участников благотворительного Киевского марафона Несокрушимости.

"Перекрытие дорог - важное и необходимое условие проведения любого массового соревнования и залог безопасности участников", - рассказали украинцам.

В Киеве ограничивают движение транспорта: куда сегодня водителям лучше не ехатьАдреса и время, где планируется ограничение движения (инфографика: kyivmarathon.org)

Ограничение движения в воскресенье

В воскресенье, 13 октября, график ограничения движения ожидается следующим:

  • на улице Трухановской - с 08:15 до 15:30
  • на Северном мосту (в направлении с жилого массива Троещина на Оболонь) - ограничение движения с 08:30 до 14:30
  • на проспекте Владимира Ивасюка (от Северного моста до дома 2ГК2) - с 08:30 до 14:30
  • на Оболонской набережной - с 08:30 до 14:30
  • на улице Приречной (от дома 9 до Оболонского острова) - с 08:30 до 14:30
  • в переулке между домами на Оболонской набережной 1 и 3 - с 08:30 до 14:00

Отмечается также, что на Северном мосту будет ограничено движение двумя полосами в направлении с левого на правый берег - от парка "Муромец" до съезда на проспект Владимира Ивасюка.

В Киеве ограничивают движение транспорта: куда сегодня водителям лучше не ехать

Частичное ограничение движения на Северном мосту (инфографика: kyivmarathon.org)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве запустили новый маршрут автобуса.

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