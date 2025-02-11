У Києві обмежують рух однією з найбільших вулиць: що і коли зміниться для водіїв

На якій саме вулиці Києва обмежують рух і що про це відомо

У КМДА розповіли, що відзавтра, 12 лютого, рух транспорту буде обмежений на вулиці Новокостянтинівській. Уточнюється, що йдеться про ділянку:

від вулиці Корабельної;

до вулиці Вікентія Хвойки.

Згідно з інформацією комунальної корпорації "Київавтодор", обмеження пов'язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вулиці Новокостянтинівській.

Схема обмеження руху (карта: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Громадянам нагадали, що цей шляхопровід було введено в експлуатацію в 1969 році та відтоді жодного разу капітально не ремонтовано.

Зазначається, що в межах ремонтних робіт дорожники планують:

влаштувати нове мостове полотно, нові прогонові будови та конструкції опор;

облаштувати нову перильну та бар'єрну огорожі, опори освітлення та дорожнє покриття на підходах;

оновити підземні та наземні комунікації;

подбати про благоустрій території.

У "Київавтодорі" повідомили також, що всі роботи виконують з урахуванням принципів безбар'єрності - для безперешкодного доступу для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

"Роботи триватимуть поетапно, щоб зберегти рух транспорту шляхопроводом. Весь комплекс робіт заплановано виконати до кінця року. У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)