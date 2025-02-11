В Киеве ограничивают движение по одной из крупнейших улиц: что и когда изменится для водителей

В Киеве ограничивают движение транспорта по одной из крупнейших улиц. Комплекс ремонтных работ на одном из ее участков планируют завершить до конца года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации в Facebook.
В КГГА рассказали, что с завтрашнего дня, 12 февраля, движение транспорта будет ограничено на улице Новоконстантиновской. Уточняется, что речь идет об участке:
Согласно информации коммунальной корпорации "Киевавтодор", ограничения связаны с началом капитального ремонта путепровода на улице Новоконстантиновской.
Гражданам напомнили, что этот путепровод был введен в эксплуатацию в 1969 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.
Отмечается, что в рамках ремонтных работ дорожники планируют:
В "Киевавтодоре" сообщили также, что все работы выполняют с учетом принципов безбарьерности - для беспрепятственного доступа для людей с инвалидностью и маломобильных групп.
"Работы будут продолжаться поэтапно, чтобы сохранить движение транспорта по путепроводу. Весь комплекс работ запланировано выполнить до конца года. В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Киева ограничили движение транспорта до 18 февраля, поэтому водителям при определенных условиях придется менять свой маршрут.
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