RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

В Киеве ограничивают движение по одной из крупнейших улиц: что и когда изменится для водителей

Ограничение движения транспорта на одной из улиц Киева связано с ремонтом (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве ограничивают движение транспорта по одной из крупнейших улиц. Комплекс ремонтных работ на одном из ее участков планируют завершить до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации в Facebook.

На какой именно улице Киева ограничивают движение и что об этом известно

В КГГА рассказали, что с завтрашнего дня, 12 февраля, движение транспорта будет ограничено на улице Новоконстантиновской. Уточняется, что речь идет об участке:

  • от улицы Корабельной;
  • до улицы Викентия Хвойки.

Согласно информации коммунальной корпорации "Киевавтодор", ограничения связаны с началом капитального ремонта путепровода на улице Новоконстантиновской.

Схема ограничения движения (карта: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Гражданам напомнили, что этот путепровод был введен в эксплуатацию в 1969 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.

Отмечается, что в рамках ремонтных работ дорожники планируют:

  • устроить новое мостовое полотно, новые пролетные строения и конструкции опор;
  • обустроить новое перильное и барьерное ограждение, опоры освещения и дорожное покрытие на подходах;
  • обновить подземные и наземные коммуникации;
  • позаботиться о благоустройстве территории.

В "Киевавтодоре" сообщили также, что все работы выполняют с учетом принципов безбарьерности - для беспрепятственного доступа для людей с инвалидностью и маломобильных групп.

"Работы будут продолжаться поэтапно, чтобы сохранить движение транспорта по путепроводу. Весь комплекс работ запланировано выполнить до конца года. В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Киева ограничили движение транспорта до 18 февраля, поэтому водителям при определенных условиях придется менять свой маршрут.

Читайте также, что известно о перекрытии движения транспорта по Броварскому проспекту возле станции метро "Дарница".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевАвтомобильное движениеВождениеВодители