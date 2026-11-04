У Києві обмежують рух на Кільцевій дорозі: терміни і схема об'їзду

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві до кінця року обмежують рух біля Гаванського мосту.

Тим часом патрульні пояснили, що в машині повинен мати кожен водій.

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