RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Киеве ограничивают движение на Окружной дороге: сроки и схема объезда

15:16 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Жителей и гостей Киева предупредили о временном ограничении движения транспорта на одном из участков Окружной дороги (на правом берегу города).

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно, почему и как надолго ограничивают движение

В среду, 4 ноября, в КГГА рассказали, что движение транспорта временно ограничивают на Окружной дороге:

  • в направлении Борщаговки;
  • из-за прокладки резервной теплосети на Теремках.

Речь идет об участке Окружной дороги в направлении:

  • от Одесской площади;
  • до жилого массива Борщаговка.

Часть Окружной дороги Киева, где ограничивается движение транспорта (карта: google.com/maps)

Отмечается, что ограничения для водителей будут длиться ориентировочно 10 дней.

Как можно объехать этот участок Окружной дороги

Сообщается, что для проезда транспорта была обустроена объездная дорога:

  • с двумя полосами движения;
  • параллельно Окружной дороге - по улице Лятошинского.

Как объехать перекрытый участок Окружной дороги (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Тем временем в направлении Одесской площади транспорт двигается без ограничений.

О чем просят водителей транспортных средств

В заключение в КГГА напомнили, что работы по прокладке резервной теплосети "имеют важное значение для повышения энергостойкости столицы".

Уточняется, что новая теплосеть будет обеспечивать резервное теплоснабжение жителям микрорайона Теремки в условиях:

  • постоянной угрозы обстрелов;
  • повреждения врагом объектов критической инфраструктуры в холодный период

Учитывая сложившуюся ситуацию, водителей просят:

  • учитывать временные ограничения при планировании маршрутов;
  • обращать внимание на дорожные знаки;
  • соблюдать правила дорожного движения (ПДД).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве до конца года ограничивают движение возле Гаванского моста.

Тем временем патрульные объяснили, что в машине должен иметь каждый водитель.

Читайте также, на каких локациях "Киевавтодор" планировал ремонт в этом году в целом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГАКиевЭкспоцентр УкраиныОграничение движенияАвтомобильное движениеИпподромБорщаговкаСоветы водителямВождение