В Киеве ограничивают движение на Окружной дороге: сроки и схема объезда

Жителей и гостей Киева предупредили о временном ограничении движения транспорта на одном из участков Окружной дороги (на правом берегу города).
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В среду, 4 ноября, в КГГА рассказали, что движение транспорта временно ограничивают на Окружной дороге:
Речь идет об участке Окружной дороги в направлении:
Отмечается, что ограничения для водителей будут длиться ориентировочно 10 дней.
Сообщается, что для проезда транспорта была обустроена объездная дорога:
Тем временем в направлении Одесской площади транспорт двигается без ограничений.
В заключение в КГГА напомнили, что работы по прокладке резервной теплосети "имеют важное значение для повышения энергостойкости столицы".
Уточняется, что новая теплосеть будет обеспечивать резервное теплоснабжение жителям микрорайона Теремки в условиях:
Учитывая сложившуюся ситуацию, водителей просят:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве до конца года ограничивают движение возле Гаванского моста.
Тем временем патрульные объяснили, что в машине должен иметь каждый водитель.
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