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В Киеве ограничивают движение на Окружной дороге: сроки и схема объезда

15:16 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костенко
В Киеве ограничивают движение на Окружной дороге: сроки и схема объезда Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Жителей и гостей Киева предупредили о временном ограничении движения транспорта на одном из участков Окружной дороги (на правом берегу города).

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно, почему и как надолго ограничивают движение

В среду, 4 ноября, в КГГА рассказали, что движение транспорта временно ограничивают на Окружной дороге:

  • в направлении Борщаговки;
  • из-за прокладки резервной теплосети на Теремках.

Речь идет об участке Окружной дороги в направлении:

  • от Одесской площади;
  • до жилого массива Борщаговка.

В Киеве ограничивают движение на Окружной дороге: сроки и схема объездаЧасть Окружной дороги Киева, где ограничивается движение транспорта (карта: google.com/maps)

Отмечается, что ограничения для водителей будут длиться ориентировочно 10 дней.

Как можно объехать этот участок Окружной дороги

    Сообщается, что для проезда транспорта была обустроена объездная дорога:

    • с двумя полосами движения;
    • параллельно Окружной дороге - по улице Лятошинского.

    В Киеве ограничивают движение на Окружной дороге: сроки и схема объездаКак объехать перекрытый участок Окружной дороги (инфографика: kyivcity.gov.ua)

    Тем временем в направлении Одесской площади транспорт двигается без ограничений.

    О чем просят водителей транспортных средств

    В заключение в КГГА напомнили, что работы по прокладке резервной теплосети "имеют важное значение для повышения энергостойкости столицы".

    Уточняется, что новая теплосеть будет обеспечивать резервное теплоснабжение жителям микрорайона Теремки в условиях:

    • постоянной угрозы обстрелов;
    • повреждения врагом объектов критической инфраструктуры в холодный период

    Учитывая сложившуюся ситуацию, водителей просят:

    • учитывать временные ограничения при планировании маршрутов;
    • обращать внимание на дорожные знаки;
    • соблюдать правила дорожного движения (ПДД).

    Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве до конца года ограничивают движение возле Гаванского моста.

    Тем временем патрульные объяснили, что в машине должен иметь каждый водитель.

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