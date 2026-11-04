В Киеве ограничивают движение на Окружной дороге: сроки и схема объезда

Жителей и гостей Киева предупредили о временном ограничении движения транспорта на одном из участков Окружной дороги (на правом берегу города).

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно, почему и как надолго ограничивают движение

В среду, 4 ноября, в КГГА рассказали, что движение транспорта временно ограничивают на Окружной дороге:

в направлении Борщаговки;

из-за прокладки резервной теплосети на Теремках.

Речь идет об участке Окружной дороги в направлении:

от Одесской площади;

до жилого массива Борщаговка.

Часть Окружной дороги Киева, где ограничивается движение транспорта (карта: google.com/maps)

Отмечается, что ограничения для водителей будут длиться ориентировочно 10 дней.

Как можно объехать этот участок Окружной дороги

Сообщается, что для проезда транспорта была обустроена объездная дорога:

с двумя полосами движения;

параллельно Окружной дороге - по улице Лятошинского.

Как объехать перекрытый участок Окружной дороги (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Тем временем в направлении Одесской площади транспорт двигается без ограничений.

О чем просят водителей транспортных средств

В заключение в КГГА напомнили, что работы по прокладке резервной теплосети "имеют важное значение для повышения энергостойкости столицы".

Уточняется, что новая теплосеть будет обеспечивать резервное теплоснабжение жителям микрорайона Теремки в условиях:

постоянной угрозы обстрелов;

повреждения врагом объектов критической инфраструктуры в холодный период

Учитывая сложившуюся ситуацию, водителей просят: