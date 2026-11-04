В Киеве ограничивают движение на Окружной дороге: сроки и схема объезда
Жителей и гостей Киева предупредили о временном ограничении движения транспорта на одном из участков Окружной дороги (на правом берегу города).
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Где именно, почему и как надолго ограничивают движение
В среду, 4 ноября, в КГГА рассказали, что движение транспорта временно ограничивают на Окружной дороге:
- в направлении Борщаговки;
- из-за прокладки резервной теплосети на Теремках.
Речь идет об участке Окружной дороги в направлении:
- от Одесской площади;
- до жилого массива Борщаговка.
Часть Окружной дороги Киева, где ограничивается движение транспорта (карта: google.com/maps)
Отмечается, что ограничения для водителей будут длиться ориентировочно 10 дней.
Как можно объехать этот участок Окружной дороги
Сообщается, что для проезда транспорта была обустроена объездная дорога:
- с двумя полосами движения;
- параллельно Окружной дороге - по улице Лятошинского.
Как объехать перекрытый участок Окружной дороги (инфографика: kyivcity.gov.ua)
Тем временем в направлении Одесской площади транспорт двигается без ограничений.
О чем просят водителей транспортных средств
В заключение в КГГА напомнили, что работы по прокладке резервной теплосети "имеют важное значение для повышения энергостойкости столицы".
Уточняется, что новая теплосеть будет обеспечивать резервное теплоснабжение жителям микрорайона Теремки в условиях:
- постоянной угрозы обстрелов;
- повреждения врагом объектов критической инфраструктуры в холодный период
Учитывая сложившуюся ситуацию, водителей просят:
- учитывать временные ограничения при планировании маршрутов;
- обращать внимание на дорожные знаки;
- соблюдать правила дорожного движения (ПДД).
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве до конца года ограничивают движение возле Гаванского моста.
Тем временем патрульные объяснили, что в машине должен иметь каждый водитель.
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