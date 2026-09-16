У Києві обмежують рух біля Гаванського мосту: де ймовірні затори до кінця року

Водіїв і пасажирів попередили про важливі зміни в Подільському районі Києва. Рух транспорту частково обмежують неподалік Гаванського мосту - на тривалий час.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію від комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту частково обмежують естакадою вздовж вулиці Набережно-Хрещатицької в Подільському районі столиці:
Мешканцям і гостям столиці пояснили, що впродовж вищезазначеного періоду часу фахівці планують ремонтувати:
Наголошується, що роботи проводитимуть поетапно.
"Без повного перекриття руху транспорту", - уточнили у КМДА.
Повідомляється також, що у комунальному підприємстві:
В цілому Набережно-Хрещатицька вулиця пролягає:
Тим часом Гаванський міст - це автомобільний міст, що з'єднує Рибальський острів (Набережно-Рибальську дорогу) з Подолом (Набережно-Хрещатицькою вулицею).
Його назва пов'язана саме з місцем розташування, адже міст збудований там, де Гавань з'єднується з Дніпром (він замінив старий вантовий міст, який закрили через аварійний стан).
Отже, в цілому ця ділянка - дуже важлива для водіїв. Будь-які обмеження там - суттєво впливають на перерозподіл транспортних потоків між різними районами Києва.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які зміни для водіїв і пасажирів запровадили в Києві з огляду на регулярні повітряні тривоги.
Крім того, ми пояснювали, які мости столиці - найбільш аварійні.
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