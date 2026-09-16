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У Києві обмежують рух біля Гаванського мосту: де ймовірні затори до кінця року

11:04 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Костенко
Рух транспорту частково обмежують біля Гаванського мосту в Києві (фото ілюстративне: Getty Images)

Водіїв і пасажирів попередили про важливі зміни в Подільському районі Києва. Рух транспорту частково обмежують неподалік Гаванського мосту - на тривалий час.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме та як надовго обмежують рух транспорту

У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію від комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту частково обмежують естакадою вздовж вулиці Набережно-Хрещатицької в Подільському районі столиці:

  • з 8 години ранку середи, 16 вересня;
  • до четверга, 31 грудня 2026 року.

Що планують робити спеціалісти в цей період

Мешканцям і гостям столиці пояснили, що впродовж вищезазначеного періоду часу фахівці планують ремонтувати:

  • естакаду;
  • прилеглий до неї з'їзд із Гаванського мосту - на вулиці Набережно-Рибальській.

Наголошується, що роботи проводитимуть поетапно.

"Без повного перекриття руху транспорту", - уточнили у КМДА.

Обмеження руху естакадою вздовж вулиці Набережно-Хрещатицької до 31 грудня (схема: kyivcity.gov.ua)

Повідомляється також, що у комунальному підприємстві:

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Чим важлива ця ділянка для водіїв і пасажирів

В цілому Набережно-Хрещатицька вулиця пролягає:

  • від Поштової площі (Подолу);
  • до Турівської та Набережно-Лугової вулиць Києва.

Тим часом Гаванський міст - це автомобільний міст, що з'єднує Рибальський острів (Набережно-Рибальську дорогу) з Подолом (Набережно-Хрещатицькою вулицею).

Його назва пов'язана саме з місцем розташування, адже міст збудований там, де Гавань з'єднується з Дніпром (він замінив старий вантовий міст, який закрили через аварійний стан).

Отже, в цілому ця ділянка - дуже важлива для водіїв. Будь-які обмеження там - суттєво впливають на перерозподіл транспортних потоків між різними районами Києва.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які зміни для водіїв і пасажирів запровадили в Києві з огляду на регулярні повітряні тривоги.

Крім того, ми пояснювали, які мости столиці - найбільш аварійні.

Читайте також, на яких локаціях "Київавтодор" планував ремонт цього року в цілому.

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