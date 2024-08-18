У Києві обмежили рух вантажівок: у чому причина

Погода в Україні

Раніше синоптики попереджали, що в останні тижні літа в Україну повернеться спека. Сьогодні температура повітря у більшості регіонах буде у межах +29 +34 градусів. Проте у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях стовпчики термометрів покажуть до +36.

При цьому енергетики не виключають, що через спеку в Україні можуть знову застосовуватися відключення світла. "Укренерго" пояснювало, що під час спекотної погоди зростає споживання електроенергії, через це виникає дефіцит.

У Міненерго зазначають, що графіки відключення світла можуть запроваджувати з наступного тижня.

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