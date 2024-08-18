У Києві обмежили рух вантажівок: у чому причина

У Києві обмежили рух вантажівок у неділю, 18 серпня. Причина цього - підвищення температури повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва у Telegram.
"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм", - йдеться у повідомленні.
Заборона стосується автомобілів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Перечекати спеку водії великогабаритного вантажного транспорту можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
Раніше синоптики попереджали, що в останні тижні літа в Україну повернеться спека. Сьогодні температура повітря у більшості регіонах буде у межах +29 +34 градусів. Проте у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях стовпчики термометрів покажуть до +36.
При цьому енергетики не виключають, що через спеку в Україні можуть знову застосовуватися відключення світла. "Укренерго" пояснювало, що під час спекотної погоди зростає споживання електроенергії, через це виникає дефіцит.
У Міненерго зазначають, що графіки відключення світла можуть запроваджувати з наступного тижня.
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