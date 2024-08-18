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В Киеве ограничили движение грузовиков: в чем причина

Фото: в Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве ограничили движение грузовиков в воскресенье, 18 августа. Причина этого - повышение температуры воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева в Telegram.

"Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха больше +28 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.

Запрет касается автомобилей фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Переждать жару водители крупногабаритного грузового транспорта могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

 

 

Погода в Украине

Ранее синоптики предупреждали, что в последние недели лета на Украину вернется жара. Сегодня температура воздуха в большинстве регионов будет в пределах +29 +34 градусов. Однако в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях столбики термометров покажут до +36.

При этом энергетики не исключают, что из-за жары в Украине могут снова применяться отключения света. "Укрэнерго" объясняло, что в жаркую погоду растет потребление электроэнергии, из-за этого возникает дефицит.

В Минэнерго отмечают, что графики отключения света могут вводиться со следующей недели.

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