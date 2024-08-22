У Києві обмежили рух вантажівок через спеку

Погода в Україні

Сьогодні на сході, півдні та більшості центральних областей України прогнозується сильна спека з температурами до +33…+38°C. Загалом, 22 серпня синоптики прогнозують суху погоду по всій країні, хоча на півдні та заході можливі короткочасні грозові дощі.

Крім того, у Києві та Київській області оголошено штормове попередження. Грози та сильний вітер протримаються у столиці до кінця дня.

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