У Києві обмежили рух вантажівок через спеку

Сьогодні, 22 серпня, у Києві введено обмеження на рух вантажного транспорту через високу температуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва.
Вантажівкам заборонено пересуватися при температурі повітря понад +28°C.
Обмеження стосується транспорту з фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Водіям рекомендовано перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки вздовж автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. Це допоможе зберегти дорожнє покриття в належному стані.
Сьогодні на сході, півдні та більшості центральних областей України прогнозується сильна спека з температурами до +33…+38°C. Загалом, 22 серпня синоптики прогнозують суху погоду по всій країні, хоча на півдні та заході можливі короткочасні грозові дощі.
Крім того, у Києві та Київській області оголошено штормове попередження. Грози та сильний вітер протримаються у столиці до кінця дня.
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