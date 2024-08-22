В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

Погода в Украине

Сегодня на востоке, юге и большинстве центральных областей Украины прогнозируется сильная жара с температурами до +33…+38°C. 22 августа синоптики прогнозируют сухую погоду по всей стране, хотя на юге и западе возможны кратковременные грозовые дожди.

Кроме того, в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Грозы и сильный ветер продержатся в столице до конца дня.

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