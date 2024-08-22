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В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня, 22 августа, в Киеве введено ограничение на движение грузового транспорта из-за высокой температуры.

Грузовикам запрещено передвигаться при температуре воздуха свыше +28°C.

Ограничение касается транспорта с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Водителям рекомендовано переждать жаркий период на площадках для временной стоянки вдоль автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. Это поможет сохранить дорожное покрытие в надлежащем состоянии.

Погода в Украине

Сегодня на востоке, юге и большинстве центральных областей Украины прогнозируется сильная жара с температурами до +33…+38°C. 22 августа синоптики прогнозируют сухую погоду по всей стране, хотя на юге и западе возможны кратковременные грозовые дожди.

Кроме того, в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Грозы и сильный ветер продержатся в столице до конца дня.

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Погода в КиевеОграничение движенияКиев