ua en ru
Вт, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві обмежили рух червоною та зеленою лініями метро: в чому причина

Київ, Вівторок 12 листопада 2024 18:02
UA EN RU
У Києві обмежили рух червоною та зеленою лініями метро: в чому причина Ілюстративне фото: у Києві дві станції працюють у режимі укриття (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 12 листопада, ввечері обмежено рух червоною лінією метро. Дві центральні станції працюють у режимі укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

"Рух потягів червоною лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", - сказано в повідомленні КМДА.

Там уточнили, що станції "Хрещатик" та "Арсенальна" працюють лише в режимі укриття.

У відомстві також нагадали, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Оновлено 18:24

У КМДА зазначили, що обмежено рух метро і зеленою лінією. Потяги рухаються від станції "Сирець" до станції "Звіринецька" та від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

Станції "Видубичі" та "Славутич" працюють у режимі укриття.

Повітряна тривога у Києві

Нагадаємо, сьогодні ввечері у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Це стосується й Києва.

Повітряні сили попереджали, що у районі Броварів помітили російський ударний дрон. Він прямував у бік Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Хрещатик Метро Повітряна тривога
NEWS
Навіщо РФ підірвала дамбу Курахівського водосховища: що каже експерт
Навіщо РФ підірвала дамбу Курахівського водосховища: що каже експерт
DAILY
Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Південний форпост. Як живуть та про що мріють херсонці через два роки після звільнення міста