В Киеве ограничили движение по красной и зеленой линиях метро: в чем причина
В Киеве сегодня, 12 ноября, вечером ограничено движение по красной линии метро. Две центральные станции работают в режиме укрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
"Движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Театральная", - сказано в сообщении КГГА.
Там уточнили, что станции "Крещатик" и "Арсенальная" работают только в режиме укрытия.
В ведомстве также напомнили, что во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам.
Обновлено 18:24
В КГГА отметили, что ограничено движение метро и по зеленой линии. Поезда движутся от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая" и от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".
Станции "Выдубичи" и "Славутич" работают в режиме укрытия.
Обновлено 18:58
В КГГА отметили, что в режиме укрытия также работает станция метро "Зверинецкая".
Поезда по зеленой линии курсируют от станции "Сырец" до станции "Печерская" и от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".
Важно отметить, что в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги, поэтому метро будет работать в обычном режиме.
Воздушная тревога в Киеве
Напомним, сегодня вечером в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Это касается и Киева.
Воздушные силы предупреждали, что в районе Броваров заметили российский ударный дрон. Он направлялся в сторону Киева.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.