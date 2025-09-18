У Києві обмежили рух на "червоній" лінії метро через тривогу

Тривога в Києві

Нагадаємо, у Києві та ще низці регіонів у четвер, 18 вересня, оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана з тим, що російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники.

Згідно з останніми даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі безпілотники помітили в Харківській, Полтавській, Черкаській та Київській областях.

У Київській області дрони прямували в бік Білої Церкви.

При цьому дрони з Черкаської області летіли в бік Київської.