Образование Деньги Изменения

В Киеве ограничили движение на "красной" линии метро из-за тревоги

Иллюстративное фото: в Киеве из-за воздушной тревоги несколько станций работают в режиме укрытия (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в четверг, 18 сентября, из-за воздушной тревоги движение поездов по "красной" линии метро было ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Театральная", - отметили в КГГА. 

Там уточнили, что станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают только в режиме укрытия. 

Киевлян также призвали находится в укрытиях во время воздушной тревоги. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Тревога в Киеве

Напомним, в Киеве и еще ряде регионов в четверг, 18 сентября, объявили воздушную тревогу. Она связана с тем, что российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники.

Согласно последним данным Воздушных сил ВСУ, вражеские беспилотники заметили в Харьковской, Полтавской, Черкасской и Киевской областях.

В Киевской области дроны направлялись в сторону Белой Церкви.

При этом дроны из Черкасской области летели в сторону Киевской.

