В Киеве ограничили движение на "красной" линии метро из-за тревоги

Тревога в Киеве

Напомним, в Киеве и еще ряде регионов в четверг, 18 сентября, объявили воздушную тревогу. Она связана с тем, что российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники.

Согласно последним данным Воздушных сил ВСУ, вражеские беспилотники заметили в Харьковской, Полтавской, Черкасской и Киевской областях.

В Киевской области дроны направлялись в сторону Белой Церкви.

При этом дроны из Черкасской области летели в сторону Киевской.