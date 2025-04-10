У Києві обмежили роботу деяких станцій метро: у чому причина

Станом на 17:50 рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик".

А ось станція метро "Арсенальна" працює лише в режимі укриття.

"Нагадуємо, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками", - повідомили у КМДА.

Оновлено о 18:15.

За даними КМДА, метрополітен поновлює нормальний режим роботи станцій та поступово відновлює звичайний графік руху поїздів.

Нагадаємо, російська армія вже запустила по території України ударні дрони типу "Шахед". Через це у низці областей оголошено тривогу.

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