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У Києві обмежили роботу деяких станцій метро: у чому причина

Ілюстративне фото: у Києві обмежили роботу деяких станцій метро 10 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Києві під час повітряної тривоги ввечері четверга, 10 квітня, було обмежено роботу станції метро "Арсенальна". Вона працює лише як укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Станом на 17:50 рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик".

А ось станція метро "Арсенальна" працює лише в режимі укриття.

"Нагадуємо, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками", - повідомили у КМДА.

Оновлено о 18:15.

За даними КМДА, метрополітен поновлює нормальний режим роботи станцій та поступово відновлює звичайний графік руху поїздів.

Нагадаємо, російська армія вже запустила по території України ударні дрони типу "Шахед". Через це у низці областей оголошено тривогу.

А у Києві було чути роботу ППО по безпілотниках. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також сьогодні атакували Дніпро балістичною ракетою. Там вже відомо про постраждалих та жертву.

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