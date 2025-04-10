RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве ограничили работу некоторых станций метро: в чем причина

Иллюстративное фото: в Киеве ограничили работу некоторых станций метро 10 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Киеве во время воздушной тревоги вечером четверга, 10 апреля, была ограничена работа станции метро "Арсенальная". Она работает только как укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

По состоянию на 17:50 движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Крещатик".

А вот станция метро "Арсенальная" работает только в режиме укрытия.

"Напоминаем, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками", - сообщили в КГГА.

Обновлено в 18:15.

По данным КГГА, метрополитен возобновляет нормальный режим работы станций и постепенно восстанавливает обычный график движения поездов.

Напомним, российская армия уже запустила по территории Украины ударные дроны типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявлена тревога.

А в Киеве была слышна работа ПВО по беспилотникам. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также сегодня атаковали Днепр баллистической ракетой. Там уже известно о пострадавших и жертве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевМетроВойна в УкраинеВоздушная тревога