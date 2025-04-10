В Киеве ограничили работу некоторых станций метро: в чем причина

По состоянию на 17:50 движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Крещатик".

А вот станция метро "Арсенальная" работает только в режиме укрытия.

"Напоминаем, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками", - сообщили в КГГА.

Обновлено в 18:15.

По данным КГГА, метрополитен возобновляет нормальный режим работы станций и постепенно восстанавливает обычный график движения поездов.

Напомним, российская армия уже запустила по территории Украины ударные дроны типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявлена тревога.

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Также сегодня атаковали Днепр баллистической ракетой. Там уже известно о пострадавших и жертве.