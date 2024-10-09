У Києві обмежать рух транспорту на вихідних: коли й де саме

У суботу й неділю (12-13 жовтня) у столиці буде частково обмежено рух транспорту - у зв'язку з проведенням благодійного Київського марафону Незламності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу організаторів.
Згідно з інформацією організатора заходу Run Ukraine, часткове обмеження руху в деяких локаціях у Києві (без повного перекриття) буде впроваджене задля безпеки учасників.
"Перекриття доріг - важлива та необхідна умова проведення будь-якого масового змагання та запорука безпеки учасників", - пояснили українцям.
Так, у суботу, 12 жовтня, з 10:30 ранку до 18:30 вечора планують перекрити рух вулицею Труханівською.
В неділю, 13 жовтня, графік перекриття очікується таким:
Уточнюється, що на Північному мості буде обмежено рух двома смугами в напрямку з лівого на правий берег - від парку "Муромець" до з'їзду на проспект Володимира Івасюка.
Часткове обмеження руху Північним мостом (інфографіка: kyivmarathon.org)
Зазначається також, що, схвалюючи рішення про перекриття, міська влада зважила на ряд чинників:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві запустили новий маршрут автобуса.
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