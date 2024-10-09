UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві обмежать рух транспорту на вихідних: коли й де саме

Рух транспорту в Києві обмежать у вихідні дні 12-13 жовтня (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У суботу й неділю (12-13 жовтня) у столиці буде частково обмежено рух транспорту - у зв'язку з проведенням благодійного Київського марафону Незламності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу організаторів.

Де саме та о котрій чекати обмежень

Згідно з інформацією організатора заходу Run Ukraine, часткове обмеження руху в деяких локаціях у Києві (без повного перекриття) буде впроваджене задля безпеки учасників.

"Перекриття доріг - важлива та необхідна умова проведення будь-якого масового змагання та запорука безпеки учасників", - пояснили українцям.

Так, у суботу, 12 жовтня, з 10:30 ранку до 18:30 вечора планують перекрити рух вулицею Труханівською.

Графік обмеження руху в Києві (інфографіка: kyivmarathon.org)

В неділю, 13 жовтня, графік перекриття очікується таким:

  • на вулиці Труханівській - з 08:15 до 15:30
  • на Північному мості (в напрямку з житлового масиву Троєщина на Оболонь) - обмеження руху з 08:30 до 14:30
  • на проспекті Володимира Івасюка (від Північного мосту до будинку 2ГК2) - з 08:30 до 14:30
  • на Оболонській набережній - з 08:30 до 14:30
  • на вулиці Прирічній (від будинку 9 до Оболонського острову) - з 08:30 до 14:30
  • у провулку між будинками Оболонська набережна, 1 та Оболонська набережна, 3 - з 08:30 до 14:00

Уточнюється, що на Північному мості буде обмежено рух двома смугами в напрямку з лівого на правий берег - від парку "Муромець" до з'їзду на проспект Володимира Івасюка.

Часткове обмеження руху Північним мостом (інфографіка: kyivmarathon.org)

Зазначається також, що, схвалюючи рішення про перекриття, міська влада зважила на ряд чинників:

  • благодійність (вже на етапі підготовки Київський марафон Незламності зібрав на благодійність понад 6 млн грн)
  • соціальна інтеграція військових та поранених (у межах заходу відбудеться окремий старт для чинних військових та ветеранів війни)
  • психологічна підтримка українців (спортивні заходи мають позитивний вплив на фізичне та ментальне здоров'я)
  • безпека учасників (на довшому маршруті буде розміщено значно більше укриттів, тож у випадку оголошення повітряної тривоги бігуни зможуть скористатися найближчим з них, не утворюючи скупчень)

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві запустили новий маршрут автобуса.

Читайте також, що відомо про оновлену систему пропуску до "Урядового кварталу" столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївБлагодійна організаціяОбмеження рухуАвтомобільний рух