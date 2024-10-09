В Киеве ограничат движение транспорта на выходных: когда и где именно

В субботу и воскресенье (12-13 октября) в столице частично будет ограничено движение транспорта - в связи с проведением благотворительного Киевского марафона Несокрушимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организаторов.
Согласно информации организатора мероприятия Run Ukraine, частичное ограничение движения в некоторых локациях в Киеве (без полного перекрытия) будет внедрено в целях безопасности участников.
"Перекрытие дорог - важное и необходимое условие проведения любого массового соревнования и залог безопасности участников", - объяснили украинцам.
Так, в субботу, 12 октября, с 10:30 утра до 18:30 вечера планируют перекрыть движение по улице Трухановской.
В воскресенье, 13 октября, график перекрытия ожидается следующим:
Уточняется, что на Северном мосту будет ограничено движение двумя полосами в направлении с левого на правый берег - от парка "Муромец" до съезда на проспект Владимира Ивасюка.
Частичное ограничение движения по Северному мосту (инфографика: kyivmarathon.org)
Отмечается также, что, принимая решение о перекрытии, городские власти учли ряд факторов:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве запустили новый маршрут автобуса.
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