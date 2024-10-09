В Киеве ограничат движение транспорта на выходных: когда и где именно

Где именно и в котором часу ждать ограничений

Согласно информации организатора мероприятия Run Ukraine, частичное ограничение движения в некоторых локациях в Киеве (без полного перекрытия) будет внедрено в целях безопасности участников.

"Перекрытие дорог - важное и необходимое условие проведения любого массового соревнования и залог безопасности участников", - объяснили украинцам.

Так, в субботу, 12 октября, с 10:30 утра до 18:30 вечера планируют перекрыть движение по улице Трухановской.

График ограничения движения в Киеве (инфографика: kyivmarathon.org)

В воскресенье, 13 октября, график перекрытия ожидается следующим:

на улице Трухановской - с 08:15 до 15:30

на Северном мосту (в направлении с жилого массива Троещина на Оболонь) - ограничение движения с 08:30 до 14:30

на проспекте Владимира Ивасюка (от Северного моста до дома 2ГК2) - с 08:30 до 14:30

на Оболонской набережной - с 08:30 до 14:30

на улице Приречной (от дома 9 до Оболонского острова) - с 08:30 до 14:30

в переулке между домами Оболонская набережная, 1 и Оболонская набережная, 3 - с 08:30 до 14:00

Уточняется, что на Северном мосту будет ограничено движение двумя полосами в направлении с левого на правый берег - от парка "Муромец" до съезда на проспект Владимира Ивасюка.

Частичное ограничение движения по Северному мосту (инфографика: kyivmarathon.org)

Отмечается также, что, принимая решение о перекрытии, городские власти учли ряд факторов: