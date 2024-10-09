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В Киеве ограничат движение транспорта на выходных: когда и где именно

Среда 09 октября 2024 14:16
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В Киеве ограничат движение транспорта на выходных: когда и где именно Движение транспорта в Киеве ограничат в выходные дни 12-13 октября (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В субботу и воскресенье (12-13 октября) в столице частично будет ограничено движение транспорта - в связи с проведением благотворительного Киевского марафона Несокрушимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Где именно и в котором часу ждать ограничений

Согласно информации организатора мероприятия Run Ukraine, частичное ограничение движения в некоторых локациях в Киеве (без полного перекрытия) будет внедрено в целях безопасности участников.

"Перекрытие дорог - важное и необходимое условие проведения любого массового соревнования и залог безопасности участников", - объяснили украинцам.

Так, в субботу, 12 октября, с 10:30 утра до 18:30 вечера планируют перекрыть движение по улице Трухановской.

В Киеве ограничат движение транспорта на выходных: когда и где именноГрафик ограничения движения в Киеве (инфографика: kyivmarathon.org)

В воскресенье, 13 октября, график перекрытия ожидается следующим:

  • на улице Трухановской - с 08:15 до 15:30
  • на Северном мосту (в направлении с жилого массива Троещина на Оболонь) - ограничение движения с 08:30 до 14:30
  • на проспекте Владимира Ивасюка (от Северного моста до дома 2ГК2) - с 08:30 до 14:30
  • на Оболонской набережной - с 08:30 до 14:30
  • на улице Приречной (от дома 9 до Оболонского острова) - с 08:30 до 14:30
  • в переулке между домами Оболонская набережная, 1 и Оболонская набережная, 3 - с 08:30 до 14:00

Уточняется, что на Северном мосту будет ограничено движение двумя полосами в направлении с левого на правый берег - от парка "Муромец" до съезда на проспект Владимира Ивасюка.

В Киеве ограничат движение транспорта на выходных: когда и где именно

Частичное ограничение движения по Северному мосту (инфографика: kyivmarathon.org)

Отмечается также, что, принимая решение о перекрытии, городские власти учли ряд факторов:

  • благотворительность (уже на этапе подготовки Киевский марафон Несокрушимости собрал на благотворительность более 6 млн грн)
  • социальная интеграция военных и раненых (в рамках мероприятия состоится отдельный старт для действующих военных и ветеранов войны)
  • психологическая поддержка украинцев (спортивные мероприятия оказывают положительное влияние на физическое и ментальное здоровье)
  • безопасность участников (на более длинном маршруте будет размещено значительно больше укрытий, так что в случае объявления воздушной тревоги бегуны смогут воспользоваться ближайшим из них, не образуя скоплений)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве запустили новый маршрут автобуса.

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