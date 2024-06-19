У Києві обвалилася частина Повітрофлотського шляхопроводу

У Києві сьогодні, 19 червня, обвалилася пішохідна частина Повітрофлотського шляхопроводу. Це вплинуло на рух громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс" у Telegram , патрульну поліцію Києва у Telegram та Київську міську державну адміністрацію у Telegram .

Як повідомили у компанії, через обвал частини шляхопроводу затримується рух трамваїв №1 та №3. На місце інциденту вже направили відповідну службу.

Тим часом у мережі публікують відео, на яких можна побачити наслідки обвалу шляхопроводу. За неофіційними даними, постраждалих внаслідок цього немає.

Оновлено 19:45

У патрульній поліції Києва попередили, що через обвал частини шляхопроводу на проспекті Повітряних сил рух транспорту перекрито на вулиці Борщагівській в обидва напрямки.

Поліція закликає враховувати цю інформацію під час планування маршруту поїздок.

Оновлено 19:50

У КМДА уточнили, що рух автомобілів перекрито на межі вулиць Борщагівської та Жилянської (під мостом). Жертв та постраждалих немає, на місці працюють необхідні служби, щоб відновити можливість руху.

Також, за інформацією відомства, планується організувати рух автобусів маршрутом трамвая № 3. Про це повідомить "Київпастранс".

Ремонт шляхопроводу планували провести у 2024 році, додали у КМДА.